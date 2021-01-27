انتشال جثتين مجهولتي الهوية في منطقة المغار بدرنة

انتشال جثتين مجهولتي الهوية في منطقة المغار بدرنة, 26 يناير 2021. (الهلال الأحمر)

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع درنة، عن انتشال جثتين مجهولتي الهوية في منطقة المغار أمس الثلاثاء.

وقال الهلال الأحمر، في بيان اليوم، إن انتشال الجثتين جاء تزامنا مع وجود فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع درنة في منطقة العمل بالمغار.

وتابع البيان أن فريق العمل قام بتسليم الجثتين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

انتشال جثتين مجهولتي الهوية في منطقة المغار بدرنة, 26 يناير 2021. (الهلال الأحمر)

انتشال جثتين مجهولتي الهوية في منطقة المغار بدرنة, 26 يناير 2021. (الهلال الأحمر)

انتشال جثتين مجهولتي الهوية في منطقة المغار بدرنة, 26 يناير 2021. (الهلال الأحمر)