«الصراعات» تهوي بنصيب الفرد من عائدات النفط الليبي إلى 128 دولارًا خلال 2020

مصفاة نفط قرب رأس لانوف شمال ليبيا، 3 يونيو 2020. (أ ف ب)

انخفض نصيب الفرد الليبي من صافي عائدات تصدير النفط للعام 2020 إلى 128 دولارًا، حسب أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهي مؤشرات تعكس أرقام المصرف المركزي، الذي أكد تدهور إيرادات النفط والغاز بنسبة بلغت 92% العام الماضي قياسًا بالعام 2019، في وقت تهدد الاحتجاجات وأشغال الصيانة والانقسامات المالية بانكماش العائدات أكثر.



وانخفض نصيب الفرد من صافي عائدات تصدير النفط لدول منظمة «أوبك» للعام 2020 إلى 638 دولارًا مقارنة بـ393 دولارًا في أنغولا، والجزائر 253 دولارًا ، وليبيا 128 دولارًا، والغابون 764 دولارًا ، وغينيا الاستوائية 1200 دولار، والكونغو 468 دولارًا.



323 مليارا مكاسب متوقعة لأعضاء «أوبك» من عائدات تصدير النفط

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الانخفاض في الإيرادات «يمكن أن يضر بالميزانيات المالية للدول الأعضاء، والتي تعتمد بشكل كبير على مبيعات النفط لاستيراد السلع وتمويل البرامج الاجتماعية ودعم الخدمات العامة».



وتوقعت «الطاقة الأميركية» أن يكسب أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول نحو 323 مليار دولار من صافي عائدات تصدير النفط في العام 2020، وتكون هذه الإيرادات هي الأدنى منذ 18 عامًا.