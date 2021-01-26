دراسة: السوق الموازية تلتهم 27% من قيمة صكوك 83% من الليبيين

سوق شعبية في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت دراسة أجرتها مبادرة «ريتش» المشتركة لمراقبة السوق أن السيولة النقدية في ليبيا باتت بعيدة عن متناول 83% من السكان، في مقابل ارتفاع تكلفة سلة الإنفاق الدنيا على الغذاء بنحو 16% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19».



وأفادت المبادرة الدولية غير الحكومية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، وبالشراكة مع منظمتين دوليتين وبرنامج الأمم المتحدة في أحدث تقاريرها الاستطلاعية حول مراقبة السوق الليبية، بأن أزمة السيولة النقدية تتواصل لتشكل مصدر قلق متزايد للسكان، حيث لم يتمكنوا من سحب المبالغ الكافية لتلبية الاحتياجات اللازمة.



وتمكن 4.7% فقط من العملاء الذين تمت مقابلتهم في ليبيا بشكل عام من شراء المواد اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية باستخدام النقد المسحوب من البنوك في 30 يومًا. وذكرت الدراسة أن 83% من العملاء لدى البنوك الذين تمت مقابلتهم أفادوا بأنهم غير قادرين على سحب النقود من البنوك، بينما أفاد 56% منهم بأنهم قاموا بتبادل الشيكات مقابل النقد في السوق الموازية لكن فقدوا في المتوسط 27 % من قيمته خلال عملية المقايضة في السوق السوداء للعملة الصعبة.



ترجيح ببقاء سعر الصرف مرتفعا في السوق الموازية

ورجحت الدراسة بقاء سعر الصرف في السوق الموازية مرتفعًا، مع منع أي تعويض عن أزمة السيولة المستمرة، موضحة أنه رغم رفع الحصار النفطي في سبتمبر 2020، إلا أن الخلافات حول توزيع عائدات النفط أدت إلى تجميد ما يقرب من 2.6 مليار يورو في حساب بنك ليبيا الخارجي.