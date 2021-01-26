«أركان الوفاق»: وفاة العميد خالد حنقة خلال تفكيك لغم بمنزل في عين زارة

شعار رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت رئاسة الأركان العامة التابعة لقوات حكومة الوفاق، الثلاثاء، وفاة أحد الضباط بفرق إزالة الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات بإدارة الهندسة العسكرية، وهو العميد خالد محمد حنقة.

وأوضحت رئاسة الأركان في بيان، أن العميد حنقة توفي «أثناء تأديته عمله في فك الألغام والمفخخات التي زرعتها الميليشيات والمرتزقة، وإصابته بانفجار لغم مفخخ بأحد منازل المواطنين بمنطقة عين زارة».

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في يوليو الماضي، أن زرع الأجهزة المتفجرة في الأحياء المدنية وبشكل عشوائي من قبل «قوات موالية للقوات المسلحة العربية الليبية»، تسبب منذ مايو الماضي، حسبما أفادت التقارير، في مقتل وجرح 81 مدنيًّا و57 من غير المدنيين، بمَن فيهم عاملون في مجال إزالة الألغام، محذرة أن هذا الأمر يعد انتهاكًا محتملاً للقانون الدولي.