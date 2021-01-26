السراج يبحث مع بومطاري وشكشك والعبدلي تذليل العقبات أمام مشروعات الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 06:17 مساء
السراج خلال اجتماعه مع وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة ومسؤولي شركة الكهرباء، 26 يناير 2021. (شركة الكهرباء)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الثلاثاء، إمكانية «تذليل العقبات أمام برامج تغطية العجز في إمدادات الكهرباء، وخطط زيادة القدرة الإنتاجية، وإيجاد آليات عمل تعجل بتوفير المتطلبات المالية» لقطاع الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع السراج مع كل من وزير المالية فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي، ومدير عام الشركة المهندس إبراهيم الفلاح، حسب ما نشرت شركة الكهرباء بصفحتها على «فيسبوك».

- السراج يدرس مع شركة «سيمنس» خطة «عاجلة» للتغلب على أزمة الكهرباء خلال الصيف

وتطرق الاجتماع إلى «الإسراع في تنفيذ المشروعات الكهربائية الجديدة، وإجراء عمليات الصيانة المطلوبة والعمرات الجسيمة لوحدات الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، والتغلب ولو جزئيًّا على مشكلة الكهرباء والتخفيف من حدتها خلال الصيف المقبل».

وفي وقت سابق اليوم، بحث السراج مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية والشركة العامة للكهرباء عبر تقنية «فيديو كونفرانس» سبل إيجاد خطة «عاجلة» للتغلب على أزمة الكهرباء خلال الصيف.

السراج خلال اجتماعه مع وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة ومسؤولي شركة الكهرباء، 26 يناير 2021. (شركة الكهرباء)
السراج خلال اجتماعه مع وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة ومسؤولي شركة الكهرباء، 26 يناير 2021. (شركة الكهرباء)
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