حالة وفاة جديدة جراء «كورونا» في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 06:05 مساء
مدينة زوارة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الإعلامي لجهاز الطب العسكري زوارة، اليوم الثلاثاء، وفاة حالة جراء إصابتها بفيروس «كورونا المستجد».

وأوضح المركز عبر صفحته بموقع «فيسبوك» أن الحالة تعود لوالدة الموظف بالمركز فارس غابة.

- توزيع إصابات كورونا.. لا وفيات بالفيروس في ليبيا إلا بدرنة وزوارة

وحتى الإثنين، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 115 ألفًا و299 حالة، منها 19 ألفًا و223 نشطة، و94 ألفًا و287 متعافى، بينما توفي 1789 آخرون.

وحذر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، مطلع الشهر الجاري، من «عدم قدرة» النظام الصحي الليبي بـ«إمكاناته المحدودة» على التعامل مع «زيادات متوقعة» في عدد الإصابات اليومية بفيروس «كورونا المستجد»، موضحًا أن الوضع الوبائي «يتفاقم» وسط «استهتار ملحوظ» في تعامل المواطنين مع الفيروس.

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