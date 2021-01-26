«دفاع الوفاق»: مراقبة سفينة تحمل أبقارا مريضة حتى ابتعادها عن المياه الإقليمية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 05:23 مساء
السفينة التي تحمل أبقارا مريضة خلال مغادرتها ميناء طرابلس، 25 يناير 2021. (دفاع الوفاق)

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، متابعتها سفينة «البيك» بكامل حمولتها من الأبقار المريضة حتى ابتعادها بما يكفي عن المياه الإقليمية الليبية.

وأبحرت السفينة من ميناء طرابلس بمراقبة دورية من جهاز حرس السواحل، وأمن الموانئ التابع للقوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق، حسب ما نشرت وزارة الدفاع على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وأمس الإثنين، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق مغادرة السفينة ميناء طرابلس البحري «بكامل شحنتها» إلى إسبانيا، بعد «رفضها من قبل المركز الوطني البيطري للصحة الحيوانية لأسباب صحية».

وأشارت إلى قيام الدوريات التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل وجهاز خفر السواحل بالتنسيق مع مديرية أمن ميناء طرابلس البحري لمرافقة السفينة لحين مغادرتها المياه الإقليمية الليبية واتخاذ ما يلزم في حال المخالفة.

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