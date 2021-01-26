إيداع صكوك تعويضات الدفعة الثانية للمتضررين من أحداث 2011 في بني وليد بالمصارف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 05:11 مساء
رئيس لجنة التعويضات بالمجلس البلدي بني وليد الناجح إسويسي. (الإنترنت)

أكد رئيس لجنة التعويضات بالمجلس البلدي بني وليد، الناجح إسويسي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إيداع صكوك التعويضات الخاصة بالدفعة الثانية للمتضررين من أحداث 2011 في المدينة بمصارف «التجاري» و«الأهلي» و«الجمهورية بفروعه الثلاثة».

وطالب إسويسي «المواطنين أصحاب الحسابات المصرفية خارج نطاق البلدية بضرورة التوجه بأسرع وقت إلى مقر المجلس البلدي، مع إحضار صورة من الإثبات الشخصي لاستلام صك التعويض الخاص بكل مواطن». 

كما دعا إسويسي باقي المواطنين الموجودة أسماؤهم في الكشف الخاص بتعويضات الدفعة الثانية ولم تصرف تعويضاتهم بسبب عدم استكمالهم للمستندات المطلوبة ووجود نواقص في إجراءاتهم، إلى «ضرورة استكمال ملفاتهم وإحضار صك ملغي وشهادة ميلاد إلكترونية بالرقم الوطني في بحر أسبوع».

وذكر إسويسي أن لجنة التعويضات بالمجلس البلدي بني وليد، بدأت في حصر المجموعة الثالثة المستحقة للتعويضات، وأنه خلال فترة قريبة سيتم الإعلان عنها بعد استكمال عملية الحصر من قبل اللجنة.

وتبلغ القيمة المالية لتعويضات المجموعة الثانية للمتضررين من أحداث 2011 في بني وليد 14 مليونًا و668 ألف دينار، كما تبلغ قيمة المجموعة الثالثة للتعويضات نحو 20 مليون دينار متواجدة في نفس الحساب الخاص بالمجلس البلدي لدى المصرف التجاري فرع بني وليد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إرشادات جديدة لحالات «كوفيد» المستعصية
طب وصحة
إرشادات جديدة لحالات «كوفيد» المستعصية
طب وصحة
الولايات المتحدة تتصدر سباق الذكاء الصناعي والصين تلاحقها
علوم وتكنولوجيا
وزير جزائري: الوضع في ليبيا لا يمنع إقامة شراكات في مجال المؤسسات الصغيرة
ليبيا
المنتخب الوطني يخسر أمام الكونغو.. ويودع بطولة الشان
رياضة محلية
ليلة ثانية من أعمال الشغب في هولندا بعد فرض حظر التجول
دولى
شخصيات رياضية عن انتخابات اتحاد الكرة: يوجد اختراق قانوني.. وبعض المتقدمين من ...
رياضة محلية
لقاح «موديرنا» فعال ضد النسختين المتحورتين من «كوفيد-19 »
دولى
أول صورة لسلالة «كورونا» البريطانية
طب وصحة
شاب بساق واحدة في غزة يطمح إلى احتراف رياضة الـ«باركور»
منوعات
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
حملة أمنية لـ«داخلية الوفاق» تستهدف بسط الأمن في ترهونة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بحث علمي: الخلايا السرطانية تستخدم «تكتيك الدببة»