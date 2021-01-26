إيداع صكوك تعويضات الدفعة الثانية للمتضررين من أحداث 2011 في بني وليد بالمصارف

رئيس لجنة التعويضات بالمجلس البلدي بني وليد الناجح إسويسي. (الإنترنت)

أكد رئيس لجنة التعويضات بالمجلس البلدي بني وليد، الناجح إسويسي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إيداع صكوك التعويضات الخاصة بالدفعة الثانية للمتضررين من أحداث 2011 في المدينة بمصارف «التجاري» و«الأهلي» و«الجمهورية بفروعه الثلاثة».

وطالب إسويسي «المواطنين أصحاب الحسابات المصرفية خارج نطاق البلدية بضرورة التوجه بأسرع وقت إلى مقر المجلس البلدي، مع إحضار صورة من الإثبات الشخصي لاستلام صك التعويض الخاص بكل مواطن».

كما دعا إسويسي باقي المواطنين الموجودة أسماؤهم في الكشف الخاص بتعويضات الدفعة الثانية ولم تصرف تعويضاتهم بسبب عدم استكمالهم للمستندات المطلوبة ووجود نواقص في إجراءاتهم، إلى «ضرورة استكمال ملفاتهم وإحضار صك ملغي وشهادة ميلاد إلكترونية بالرقم الوطني في بحر أسبوع».

وذكر إسويسي أن لجنة التعويضات بالمجلس البلدي بني وليد، بدأت في حصر المجموعة الثالثة المستحقة للتعويضات، وأنه خلال فترة قريبة سيتم الإعلان عنها بعد استكمال عملية الحصر من قبل اللجنة.

وتبلغ القيمة المالية لتعويضات المجموعة الثانية للمتضررين من أحداث 2011 في بني وليد 14 مليونًا و668 ألف دينار، كما تبلغ قيمة المجموعة الثالثة للتعويضات نحو 20 مليون دينار متواجدة في نفس الحساب الخاص بالمجلس البلدي لدى المصرف التجاري فرع بني وليد.