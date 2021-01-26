5 إصابات جديدة وشفاء 4 حالات من «كورونا» في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 03:45 مساء
فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

سُجلت في مدينة أجدابيا خمس إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى أربع حالات شفاء من الوباء، الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي، على ما أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في المدينة.

جاء ذلك بعد إجراء المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع أجدابيا تحاليل لـ42 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 37 عينة، وإيجابية عينتين، بواقع ثلاث حالات جديدة وحالة مخالطة، وفق المنشور على صفحة اللجنة الطبية الاستشارية بموقع «فيسبوك».

- إصابتان جديدتان بـ«كورونا» في أجدابيا

يشار إلى اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا أعلنت، الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالتي شفاء من الفيروس.

وحتى الإثنين، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 115 ألفًا و299 حالة، منها 19 ألفًا و223 نشطة، و94 ألفًا و287 متعافى، بينما توفي 1789 آخرون.

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