السراج يدرس مع شركة «سيمنس» خطة «عاجلة» للتغلب على أزمة الكهرباء خلال الصيف

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج. (أرشيفية: المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الثلاثاء، مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية للطاقة بتنفيذ «أكبر عدد من العمرات والصيانات للوحدات العاملة بالشبكة الكهربائية، والإسراع بتنفيذ المشروعات غير المستكملة والمتوقفة، بينها محطة «أوباري» الغازية، والوحدات الخمس بمحطتي «الزهراء» و«جنوب طرابلس».

وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى أن هذه المطالب تأتي ضمن الجهود المبذولة لإيجاد حلول عاجلة وفعالة لمشكلة الكهرباء خلال ذروة الصيف.

جاء ذلك خلال اجتماع السراج مع مسؤولي الشركة الألمانية والشركة العامة للكهرباء عبر تقنية «فيديو كونفرانس».

وشملت مطالب السراج «تكثيف الجهود من الطرفين لاستكمال المشاريع التي شُرع في تنفيذها، وهي محطة غرب طرابلس ومحطة مصراتة»، ووضع حل لمشروع زليتن للإسراع في توفير (أو تصنيع) الوحدات الجديدة عوضًا عن الوحدات السابقة، إضافة إلى التنسيق مع المقاول الخاص بمشروع جنوب طرابلس الجديد 1300 ميغاوات، (حاليًا تحت النقاش والتفاوض).

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وشدد السراج على وجوب إيلاء هذه المطالب «الأولوية للمساعدة في التخفيف من حدة أزمة الكهرباء خلال فترة الذروة الصيفية المقبلة»، موضحًا أنها «خطوط عريضة يترك للخبراء والفنيين الخوض في تفاصيلها».

السراج: الشراكة مع «سيمنس» قوية وحققت نتائج مهمة

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة «سيمنس» الدكتور كريستيان بروخ، وعدد من مديري الشركة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي، ومديرها العام المهندس إبراهيم الفلاح، ومستشار الرئيس لشؤون الطاقة الدكتور محمد ماشينة.

وقال السراج إن العلاقة، التي تمتد إلى عقود مع شركة «سيمنس»، «شراكة قوية حققت نتائج مهمة» بينها التوقيع على اتفاقية الصيانة طويلة الأجل لوحدات محطة الرويس، والشروع في المفاوضات حول مشروع محطة جنوب طرابلس الجديد (1300 ميغاوات)، والبدء في تنفيذ مشروعي غرب طرابلس ومصراتة رغم الظروف الصعبة التي صاحبت ذلك.

وعبر رئيس المجلس الرئاسي عن رغبته في أن تتعدى الشراكة بين «سيمنس» والشركة العامة للكهرباء «حدود العلاقة التقليدية بين المالك والمقاول، إلى علاقة تكافل وتكامل» يمكن من خلالها المساعدة في نقل التقنية وتطوير قدرات الشركة العامة للكهرباء سواءً بشريًّا أو تقنيًّا.

وطرح ثلاثة عناصر لتحقيق ذلك، أولها وضع وتنفيذ برنامج تدريبي لتكوين فرق من مهندسين ليبيين مجازين من شركة «سيمنس» في أعمال الصيانة والعمرات (لوحدات سيمنس)، وثانيها وضع آلية يمكن من خلالها توفير المتطلبات الفنية الطارئة (من خدمات وقطع غيار) دون خضوعها للروتين والإجراءات التقليدية، فيما يمثل تقديم دعم فني لقسمي الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة طرابلس ثالث هذه العناصر.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة «سيمنس»، استعداد الشركة للتعاون في النقاط التي طرحها السراج، معتبرًا أن ليبيا «شريكًا فعالًا ومهمًّا»، مبديًا الاستعداد للتعاون المشترك للتخفيف من حدة مشكلة الكهرباء هذا الصيف.