صنع الله يؤكد دعم مؤسسة النفط لتطوير شركة الإنشاءات النفطية

لقاء صنع الله مع مدير شركة الإنشاءات النفطية، 26 يناير 2021، (مؤسسة النفط)

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، دعم المجلس الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية، وسعيها لأجل التطوير.

جاء ذلك خلال لقاء صنع الله مدير عام الشركة خير الله صالح، حيث اطلع على نتائج اجتماعاته مع شركات القطاع، والتنسيق القائم معها، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وحث صنع الله على الاستمرارية في التواصل والتنسيق مع باقي شركات القطاع، متمنيًا تحقيق الفائدة للشركة، ومواكبتها التطور، أسوة بالشركات المختلفة.