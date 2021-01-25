بعد رفض الشحنة لأسباب صحية..«داخلية الوفاق» تؤكد مغادرة سفينة تحمل عجول حية ميناء طرابلس

الباخرة التي تحمل شحنة العجول أثناء مغادرتها ميناء طرابلس البحري. (وزارة الداخلية)

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الإثنين، مغادرة سفينة تحمل شحنة عجول حية رصيف ميناء طرابلس البحري «بكامل شحنتها»، وذلك بعد «رفضها من قبل المركز الوطني البيطري للصحة الحيوانية لأسباب صحية».

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن السفينة «البيك» غادرت رصيف الميناء بكامل شحنتها إلى إسبانيا، مشيرة إلى قيام الدوريات التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل وجهاز خفر السواحل بالتنسيق مع مديرية أمن ميناء طرابلس البحري لمرافقة السفينة لحين مغادرتها المياه الإقليمية الليبية واتخاذ ما يلزم في حال المخالفة.

الباخرة التي تحمل شحنة العجول أثناء مغادرتها ميناء طرابلس البحري. (وزارة الداخلية)