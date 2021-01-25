عميد مصراتة يعرض على عماري معوقات تقديم الخدمات للمواطنين في البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 05:59 مساء
اجتماع عماري مع عميد مصراتة وعضوي المجلس البلدي. (إدارة التواصل والإعلام)

عرض عميد بلدية مصراتة، محمود الصقوطري وعضوا المجلس البلدي عمر النعاس وعلي الناظوري، على عضو المجلس الرئاسي وزير شؤون المجالس المتخصصة محمد عماري، المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات لمواطني البلدية في عديد المجالات.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» أن عماري أكد خلال اجتماعه مع مسؤولي بلدية مصراتة، اليوم الإثنين، العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام أن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس ناقش أيضا سير العملية التعليمية في البلدية خلال جائحة «كورونا»، والإجراءات المتبعة وفق الإطار الوبائي المعد من اللجنة العلمية الاستشارية بالوزارة.

اجتماع عماري مع عميد مصراتة وعضوي المجلس البلدي. (إدارة التواصل والإعلام)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول صورة لسلالة «كورونا» البريطانية
طب وصحة
«تشيلسي» الإنجليزي يقيل مدربه فرانك لامبارد
رياضة عالمية
ليبيا تواجه الكونغو برازافيل أملا في التأهل لربع نهائي الـ«شان»
رياضة محلية
بوتين ينفي اتهام نافالني له بامتلاك قصر فخم
دولى
أميركا تشهد أكبر قوائم انتظار للحصول على وجبات غذائية مدعومة
دولى
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
حملة أمنية لـ«داخلية الوفاق» تستهدف بسط الأمن في ترهونة
ليبيا
بن تاهية ينفي لـ«بوابة الوسط» صدور حكم قضائي بإلغاء نظام القائمة في الانتخابات ...
ليبيا
مصر تطلق حملة التلقيح ضد «كوفيد-19».. وتختص الأطقم الطبية وكبار السن في مرحلتها ...
دولى
المانجو تخفض مستوى السكر في الدم
طب وصحة
«بروكينغز»: ثلاثة خيارات للإدارة الأميركية الجديدة في ليبيا
ليبيا
مكافحة «كورونا» بـ«الموقتة»: تطبيق غرامات مالية حال عدم ارتداء الكمامات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توصية طبية.. ممنوع الكلام في وسائل النقل