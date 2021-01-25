عميد مصراتة يعرض على عماري معوقات تقديم الخدمات للمواطنين في البلدية

اجتماع عماري مع عميد مصراتة وعضوي المجلس البلدي. (إدارة التواصل والإعلام)

عرض عميد بلدية مصراتة، محمود الصقوطري وعضوا المجلس البلدي عمر النعاس وعلي الناظوري، على عضو المجلس الرئاسي وزير شؤون المجالس المتخصصة محمد عماري، المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات لمواطني البلدية في عديد المجالات.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» أن عماري أكد خلال اجتماعه مع مسؤولي بلدية مصراتة، اليوم الإثنين، العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام أن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس ناقش أيضا سير العملية التعليمية في البلدية خلال جائحة «كورونا»، والإجراءات المتبعة وفق الإطار الوبائي المعد من اللجنة العلمية الاستشارية بالوزارة.

اجتماع عماري مع عميد مصراتة وعضوي المجلس البلدي. (إدارة التواصل والإعلام)