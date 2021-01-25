معيتيق يرحب بقرب استئناف عمل سفارة كوريا الجنوبية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 05:04 مساء
لقاء معيتيق مع سفير كورويا الجنوبية لدى ليبيا والوفد المرافق له. (إدارة التواصل والإعلام)

رحب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، بقرب استئناف عمل سفارة كوريا الجنوبية لدى ليبيا من العاصمة طرابلس، مشددا على أهمية عودة الشركة الكورية لاستئناف أعمالها في ليبيا.

جاء ترحيب معيتيق خلال استقباله، اليوم الإثنين، سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، لي سانغ سو، بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن معيتيق أشاد خلال اللقاء بعلاقات التعاون بين ليبيا وكوريا الجنوبية في عديد المجالات، مبديا رغبته في العمل على تطويرها وعودة الشركات الكورية لاستئناف أعمالها في ليبيا.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن معيتيق «رحب بقرب استئناف عمل السفارة الكورية بطرابلس وأهمية عودة الشركات الكورية لاستئناف أعمالها في مجالات التنمية وتوليد الطاقة وتحليه المياه».

وقدم سفير كورويا الجنوبية الجديد لدى ليبيا، لي سانغ سو، الخميس، أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

واجتمع السفير الكوري، أمس الأحد، مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رفقة وفد من شركة داوو الكورية، وأجرى عقب الاجتماع زيارة تفقدية رفقة مسؤولي شركة الكهرباء وشركة داوو زيارة إلى مقر مشروع محطة غرب طرابلس البخارية.

لقاء معيتيق مع سفير كورويا الجنوبية لدى ليبيا والوفد المرافق له. (إدارة التواصل والإعلام)
لقاء معيتيق مع سفير كورويا الجنوبية لدى ليبيا والوفد المرافق له. (إدارة التواصل والإعلام)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول صورة لسلالة «كورونا» البريطانية
طب وصحة
«تشيلسي» الإنجليزي يقيل مدربه فرانك لامبارد
رياضة عالمية
ليبيا تواجه الكونغو برازافيل أملا في التأهل لربع نهائي الـ«شان»
رياضة محلية
بوتين ينفي اتهام نافالني له بامتلاك قصر فخم
دولى
أميركا تشهد أكبر قوائم انتظار للحصول على وجبات غذائية مدعومة
دولى
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
حملة أمنية لـ«داخلية الوفاق» تستهدف بسط الأمن في ترهونة
ليبيا
بن تاهية ينفي لـ«بوابة الوسط» صدور حكم قضائي بإلغاء نظام القائمة في الانتخابات ...
ليبيا
مصر تطلق حملة التلقيح ضد «كوفيد-19».. وتختص الأطقم الطبية وكبار السن في مرحلتها ...
دولى
المانجو تخفض مستوى السكر في الدم
طب وصحة
«بروكينغز»: ثلاثة خيارات للإدارة الأميركية الجديدة في ليبيا
ليبيا
مكافحة «كورونا» بـ«الموقتة»: تطبيق غرامات مالية حال عدم ارتداء الكمامات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توصية طبية.. ممنوع الكلام في وسائل النقل