وفاة 17 مهاجرا غرق مركبهم قبالة ساحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 01:16 مساء
عدد من المهاجرين جرى إنقاذهم وإعادتهم إلى ميناء زوارة، 19 يناير 2021 (منظمة الهجرة)

أعلنت منظمة إنسانية وفاة 17 مهاجرًا غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية.

وقال مشروع «آلارم فون»، التابع لمنظمة «ووتش ذا ميد»، إن أقارب الضحايا أكدوا وجودهم على متن القارب، الذي كان على اتصال به، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الإثنين.

وذكر المشروع أنه عُـثر على 82 شخصًا أحياء على متن القارب نفسه، «لكنهم أُجبروا على العودة إلى ليبيا، واحتجازهم في ظل ظروف غير آمنة، بعد أن نجوا من حادث الغرق المروع».

وأمس الأحد، أعلن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ إنقاذ 79 مهاجرًا من جنسيات مختلفة، 64 رجلًا و13 امرأة، وطفل واحد، كما انتشل جثة واحدة، وذلك في عملية إنقاذ جرت شمال الزاوية.

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