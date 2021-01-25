«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحلين الغربي والشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 11:34 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي، وجنوبية غربية على الساحل الشرقي تصل سرعتها مساء غد الثلاثاء إلى 30 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى ثلاثة أمتار. وأكد أن بداية التحذير من التاسعة صباح اليوم بالتوقيت العالمي إلى الثانية عشرة ظهر غد.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر.
- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ظهر الغد إلى شمالية غربية، سرعتها ما بين 5 و20 عقدة، تتراوح مساء الغد بين 25 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، ويصل مساء غد إلى 2.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة، والرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.

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