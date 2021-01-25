تنفيذ أعمال صيانة بخزانات ميناء رأس لانوف النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 11:06 صباحا
أعمال الصيانة في منطقة خزانات ميناء رأس لانوف النفطي، 22 يناير 2021، (شركة الهروج)

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية تنفيذ أعمال صيانة بخزانات ميناء رأس لانوف النفطي.

وانتهى قسم التآكل والحماية المهبطية بالشركة يوم الجمعة الماضي من «تركيب الأقطاب الموجبة ثم توصيلها بالمحول الكهربائي رقم 49- TR الخاص بالحماية المهبطية»، بالتعاون مع قسم النقل بالميناء، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى استمرار العمل حتى تشغيل منظومة الحماية المهبطية لمنطقة الخزانات بالكامل قريبًا.

يذكر أن قسم صيانة الأنابيب والكهرباء بالشركة انتهى أمس الأحد من صيانة مجمع العصيدة الذي يقع على بعد 100 كيلو مترات جنوب منطقة خزانات ميناء رأس لانوف.

جانب من أعمال الصيانة
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