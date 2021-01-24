«داخلية الوفاق» تعلن انطلاق الدورة التدريبية الأولى لضم المقاتلين بالمؤسسة الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 10:01 مساء
المستهدفون بالدورة التدريبية الأولى لضم المقاتلين بالمؤسسة الأمنية. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الأحد، انطلاق الدورة التدريبية الأولى لضم المقاتلين بالمعهد العالي للضباط صباح اليوم، وذلك بناءً على القرار المفوض بالوزارة فتحي باشاغا، بشأن تأهيلهم وإدماجهم بالمؤسسة الأمنية.

وأكدت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنه «تم التحاق عدد من المقاتلين للدورة التدريبية وإعداد التمام لهم، وإجراء المسح الخاص بفيروس كورونا, وإعطاؤهم محاضرات عن نظام الداخلية، ومن ثم توزيعهم بالمعهد».

- لجنة ضم المقاتلين تناقش آخر الاستعدادات للبدء في أول دورة تدريبية

وأشارت الوزارة إلى أن الدورة انطلقت بحضور رئيس لجنة ضم المقاتلين العميد عبدالناصر الطيف، ومدير إدارة التدريب العميد فتحي عون، ومدير المعهد العالي للضباط العميد خليفة العزابي، وعدد من قادة المحاور بالمناطق.

المستهدفون بالدورة التدريبية الأولى لضم المقاتلين بالمؤسسة الأمنية. (وزارة الداخلية)
المستهدفون بالدورة التدريبية الأولى لضم المقاتلين بالمؤسسة الأمنية. (وزارة الداخلية)
المستهدفون بالدورة التدريبية الأولى لضم المقاتلين بالمؤسسة الأمنية. (وزارة الداخلية)
المستهدفون بالدورة التدريبية الأولى لضم المقاتلين بالمؤسسة الأمنية. (وزارة الداخلية)
المستهدفون بالدورة التدريبية الأولى لضم المقاتلين بالمؤسسة الأمنية. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تطلق حملة التلقيح ضد «كوفيد-19».. وتختص الأطقم الطبية وكبار السن في مرحلتها ...
دولى
ماكريغور يسقط بالضربة القاضية الثأرية من بويرير في أبوظبي
رياضة عالمية
سورية: المصرف المركزي يطرح ورقة نقدية جديدة هي الأكبر في تاريخ البلاد
اقتصاد
باكستاني يموت دهسا بقطار لدى تصويره مقطع فيديو على «تيك توك»
دولى
مكافحة «كورونا» بـ«الموقتة»: تطبيق غرامات مالية حال عدم ارتداء الكمامات
ليبيا
مصر تبدأ حملة تطعيمات ضد «كورونا» الأحد
عربى
استبعاد من تزيد حرارته على 37.8 في الدوري الليبي
رياضة محلية
طلعت يوسف يتسلم مهمته مع «الأهلي طرابلس» ويشرح أهداف التجربة الثالثة
رياضة محلية
زعيمان قبليان يقاضيان الرئيس البرازيلي بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»
دولى
إيرادات النفط في ليبيا تسجل مستويات قياسية في ديسمبر الماضي بـ1.115 مليار دولار
ليبيا
في اجتماعات بوزنيقة.. الرعيض يوضح توزيعات المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة
ليبيا
مئات التونسيين يتظاهرون بالعاصمة في تصعيد للاحتجاجات ضد الحكومة
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفاؤل علمي حول قدرة «لقاحات كورونا» في صد السلالات الجديدة