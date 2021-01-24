«أمن بنغازي»: توزيع مرتبات دفعة «64 شرطة» على المصارف نهاية الأسبوع الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 09:48 مساء
احتفالية تخريج الدفعة «64 - 65» من معهد تدريب الشرطة في بنغازي. (الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، أن مرتبات دفعة «64 شرطة»، عن شهري نوفمبر وديسمبر 2020، سيتم توزيعها على المصارف التجارية اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت المديرية أن تلك الرواتب ستصرف للذين تخرجوا أخيرًا من معهد تدريب الشرطة، والتحقوا بمواقع العمل المختلفة، وفق ما نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وقالت المديرية إنه من المقرر أن ينتظم صرف المرتبات خلال شهر يناير الجاري، «باستثناء الذين لم يقوموا بتسوية إجراءاتهم مع القسم المالي بمديرية أمن بنغازي ولديهم نواقص في الملفات المالية، أو الذين يتبعون وزارة الداخلية، وليسوا من ضمن التابعين للمديرية».

كما نبهت إلى أنه بالنسبة للذين «لديهم وقائع غياب عن العمل فيجب مراجعة حالات الغياب، وفقًا للقانون وتسوية أمورهم على هذا الأساس، وإذ نعلن هذا الخبر نهيب بالجميع الالتزام التام والكامل بالمهام الأمنية الموكلة إليهم، كل في عمله وتخصصه».

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