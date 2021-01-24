بن تاهية ينفي لـ«بوابة الوسط» صدور حكم قضائي بإلغاء نظام القائمة في الانتخابات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 24 يناير 2021, 09:14 مساء
رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية سالم بن تاهية . (أرشيفية: الإنترنت)

نفى رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، المهندس سالم بن تاهية، صدور أي حكم لإلغاء نظام القائمة المعمول به في انتخابات 2020 و2021، وأن البرنامج الاتخابي لا يزال مستمرًّا بنظام القائمة في الانتخابات البلدية.

وقال بن تاهية، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، إن الحكم المعلن اليوم الأحد «يخص قبول قاضي محكمة شمال طرابلس للطعونات المتعلقة بمجريات انتخاب المجلس البلدي حي الأندلس ونتائجه المبدئية المعلنة، وننتظر صدور الحكم بمسبباته غدًا».

وأوضح أن الحكم «ليست له أي علاقة بالنظام الانتخابي». وأضاف أن ترتيبات انتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز «مستمرة لإجرائها في السادس من فبراير، وبنظام القائمة».

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