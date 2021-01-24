بسبب المستحقات المالية..عمال الكهرباء في سبها يعلنون إيقاف العمل ويهددون بالتصعيد

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 24 يناير 2021, 06:58 مساء
الوقفة الاحتجاجية لنقابة عمال الكهرباء في سبها. (الإنترنت)

أعلن عمال الكهرباء في سبها، اليوم الأحد، إيقاف العمل بجميع الدوائر والأقسام وفرق الصيانة، مهددين بالتصعيد بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ أكثر من عامين، وتجاهل المسؤولين في الشركة مطالبهم.

وجاء الإعلان في بيان تلاه المشاركون في وقفة احتجاجية نظمتها نقابة عمال كهرباء ليبيا  بمدينة سبها.

واتهم المشاركون في الوقفة المسؤولين بالشركة العامة للكهرباء بالتهاون وتجاهل مطالبهم التي قدموها في عدة مراسلات وبيانات ووقفات احتجاجية في جميع مناطق الجنوب عن صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ العام 2017 وحتى العام 2020.

وجاء في البيان: «نعلن أننا مضطرون للتوقف عن العمل في جميع الدوائر والأقسام وفرق الصيانة، وسوف يتم التصعيد تدريجيًّا».

وأكد البيان أنه «لا يوجد أي مستند يمنع صرف المرتبات المتأخرة»، محملاً «المسؤولين بالشركة العامة للكهرباء كافة المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية، وما يترتب على ذلك من أضرار على المواطن وإدخال المنطقة الجنوبية في إظلام تام».

الوقفة الاحتجاجية لنقابة عمال الكهرباء في سبها. (الإنترنت)
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