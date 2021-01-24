المجلسان البلديان للزاوية الغرب والرجبان يؤديان اليمين القانونية

عميد بلدية الرجبات الجديد عثمان امحمد عبدالله الشعباني أثناء أداء اليمين القانونية، الأحد 24 يناير 2021. (وزارة الحكم المحلي)

أدى أعضاء المجلسين البلديين المنتخبين للزاوية الغرب والرجبان، اليوم الأحد، اليمين القانونية، أمام وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني المكلف تسيير شؤون الوزارة، عبدالباري شنبارو بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الحكم المحلي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن عثمان امحمد عبدالله الشعباني أدى اليمين القانونية عميدًا لبلدية الرجبان في دورته الثانية ظهر اليوم رفقة أعضاء المجلس المنتخبين، بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب وموظفي الوزارة و اللجنة المركزية لانتخابات البلدية والضيوف.

- انتخاب عميدي الزاوية الغرب والرجبان

كما أدى عبدالكريم سالم رحومة الابح اليمين القانونية عميدًا لبلدية الزاوية الغرب في دورته الثانية، رفقة أعضاء المجلس البلدي المنتخبين.

اجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي مع المجلس البلدي الرجبان الجديد. عميد بلدية الرجبات الجديد، الأحد 24 يناير 2021. (وزارة الحكم المحلي)