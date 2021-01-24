إعلان النتائج المبدئية لانتخابات بلديتي القره بوللي وسواني بن آدم

جانب من انتخابات المجلس البلدي في القره بوللي، 23 يناير 2021. (لجنة الانتخابات المحلية)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأحد، النتائج المبدئية لانتخاب المجالس البلدية في القره بوللي وسواني بن آدم، وذلك بعد إعادة انتخاب كل من مركز غوط أبوساق رقم (051009) ومحطة (5) بمركز جامع التوغار الثانوية رقم (051008) ببلدية سواني بن آدم.

ونشرت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عبر صفحتها على «فيسبوك» النتائج المبدئية لانتخابات البلديتين، مؤكدة أن «لكل ذي مصلحة حق الطعن دون رسوم في النتائج المبدئية أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع خلال 48 ساعة من تاريخ صدور قرار إعلان النتائج المبدئية».

وأسفرت انتخابات المجلس البلدي القره بوللي عن حصول قائمة «مدينة السلام» على أعلى الأصوات في الفئة العامة، بواقع 1187 صوتًا، وفوز خالد محمد محمد الراجحي بالمقعد المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار بعد حصوله 1302 صوت، وفوز جازية محمد سعد سليمان بمقعد المرأة بعد حصولها على 1038 صوتًا.

وفي انتخابات بلدية سواني بن آدم، فازت قائمة «القلم» بمقاعد الفئة العامة بعد حصولها على 2348 صوتًا، وفاز أحمد لطفي سالم اللفع بمقعد فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار بعد حصوله على 2939 صوتًا، وفازت منال حسين سعد أبوعميد بمقعد المرأة بعد حصولها على 2302 صوت.

نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بالقره بوللي وسواني بن آدم

وسجلت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس القره بوللي التي جرت في 23 يناير الجاري 43%، بواقع 6117 مقترعًا من إجمالي 14171 ناخبًا مسجلين في البلدية.

وتنافس في انتخابات المجلس البلدي القره بوللي تسع قوائم على المقاعد المخصصة للفئة العام، و7 مرشحين على مقعد فئة ذوي الإعاقة من الثوار، وتسع مرشحات على المقعد المخصص للمرأة.

وفي انتخابات بلدية سواني بن آدم، التي جرت في 23 يناير أيضًا، بلغت نسبة المشاركة 41% بواقع 6922 ناخبًا أدلوا بأصواتهم من 16835 إجمالي عدد الناخبين المسجلين في البلدية.

وتنافس في انتخابات المجلس البلدي سواني بن آدم 8 قوائم على المقاعد المخصصة للفئة العامة وثلاثة مرشحين على المقعد المخصص لفئة ذوي الإعاقة من الثوار، وست مرشحات على المقعد المخصص للمرأة.