محكمة استئناف طرابلس تلغي جميع الانتخابات البلدية بنظام القائمة المغلقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 03:47 مساء
إحدى جلسات محكمة استئناف طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف طرابلس حكماً بتاريخ 24 يونيو 2019، بإلغاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (18) لسنة 2019، بتعديل لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء الانتخابات البلدية بنظام القائمة المغلقة.

وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه لصدوره عن جهة غير ذي صفة، ألا وهو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مما يعني أن «المحكمة تعتبر المجلس منعدماً للصفة القانونية والشرعية»، بالنظر إلى أن قانون الانتخابات صدر من مجلس تشريعى والتعديلات التى حدثت من المجلس الرئاسي غير قانونية لأنه مجلس تنفيذي.

وبهذا الحكم، تكون انتخابات المجالس البلدية التي تمت بهذا القانون لاغية، وفقاً لحكم القضاء، ويجب أن تكون انتخابات المجالس البلدية بالنظام الفردي والعودة بالعمل بالخصوص بقرار مجلس الوزراء رقم (161) لسنة 2013، بشأن انتخابات المجالس البلدية ما لم يطعن الرئاسي في الحكم أمام المحكمة العليا.

وكان عدد من السياسيين والقانونيين قد حذر من إجراء الانتخابات البلدية على أساس القائمة المغلقة، بحيث تضم القائمة مثلاً 7 أشخاص من مختلف الشرائح (الشباب – المرأة – الثوار – ذوي الإعاقة)، وبدل أن يصوت الناخب لكل مرشح على حدة، يجب أن يصوت لقائمة كاملة.

وكانت عدة بلديات في الغرب والجنوب اقترعت في انتخابات بلدية، على هذا أساس هذا القرار الصادر عن الرئاسي خلال الفترة الماضية، وباركتها الأمم المتحدة ولكن هذا الحكم في حال سريانه سيجعلها هي والعدم سواء.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحكم فيها القضاء الليبي  في طرابلس والبيضاء وبنغازي وسبها وغيرها بدوائره الإدارية المختلفة، بإلغاء أو بوقف تنفيذ قرارات صادرة عن الرئاسي لذات السبب، «صدورها عن جهة غير ذي صفة».

وفي وقت سابق من اليوم، قضت محكمة شمال طرابلس، اليوم الأحد، بقبول الطعن الخاص بانتخابات بلدية حي الأندلس وإلغاء نتائج انتخابات بلدية حي الأندلس المعلنة خلال يناير الجاري.

وفي السابع من يناير الجاري، جرت الانتخابات المحلية في بلدية حي الأندلس؛ بينما جرى الطعن على هذه الانتخابات ونتائجها.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باكستاني يموت دهسا بقطار لدى تصويره مقطع فيديو على «تيك توك»
دولى
مكافحة «كورونا» بـ«الموقتة»: تطبيق غرامات مالية حال عدم ارتداء الكمامات
ليبيا
مصر تبدأ حملة تطعيمات ضد «كورونا» الأحد
عربى
استبعاد من تزيد حرارته على 37.8 في الدوري الليبي
رياضة محلية
طلعت يوسف يتسلم مهمته مع «الأهلي طرابلس» ويشرح أهداف التجربة الثالثة
رياضة محلية
زعيمان قبليان يقاضيان الرئيس البرازيلي بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»
دولى
إيرادات النفط في ليبيا تسجل مستويات قياسية في ديسمبر الماضي بـ1.115 مليار دولار
ليبيا
في اجتماعات بوزنيقة.. الرعيض يوضح توزيعات المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة
ليبيا
مئات التونسيين يتظاهرون بالعاصمة في تصعيد للاحتجاجات ضد الحكومة
عربى
«كاف» يرفض الطعن الليبي.. والشلماني يهدد بالتصعيد لـ«فيفا» عبر محامٍ مصري
رياضة محلية
وفاة الإعلامي الأميركي الشهير لاري كينغ عن 87 عاما
دولى
أسر ومنظمات في تونس ترفع صوتها ضدّ «الاعتقالات العشوائية»
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: اكتشاف أكبر ديناصور