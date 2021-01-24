«الأرصاد» يحذر من الرياح على أقصى الساحل الشرقي غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 12:14 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية نشطة صباح غد الإثنين على أقصى الساحل الشرقي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- ظهور بعض السحب العابرة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها ما بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة، والرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- ظهور بعض السحب.
- الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 5 و20 عقدة وتصل سرعتها صباح غد إلى 25 عقدة على أقصي الساحل الشرقي.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و2.00 متر.
- البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة، والرؤيـة جيدة.

جدول بأحوال الطقس على عدد من المدن الليبية ليوم الأحد 24 يناير 2021. (المركز الوطني للأرصاد)
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