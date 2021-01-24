«اقتصاد الموقتة» تعلن بدء صرف مخصصات الدفعة الأولى للجمعيات الاستهلاكية ونصيب كل فرد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 11:05 صباحا
سلع تموينية في أجدابيا, (أرشيفية: الإنترنت)

وجه مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد في الحكومة الموقتة خطابا إلى رئيس لجنة إدارة صندوق موازنة الأسعار من أجل البدء في إجراءات حجز وصرف مخصصات الدفعة الأولى للجمعيات الاستهلاكية.

وقال الخطاب إن نصيب الفرد الواحد من مخصصات الدفعة الأولى للعام 2021 تبلغ 2.5 كيلو غرام من الأرز، وكيلوين من السكر وعلبتي طماطم، وعلبة زيت نباتي، وكيلو دقيق كبس، حسبما نشرت صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، اليوم الأحد.

وأشار الخطاب إلى الاجتماع المنعقد في ديوان الوزارة في 18 يناير الجاري برئاسة وزير الاقتصاد، حيث تمت مناقشة الاستعداد في بدء صرف الدفعة الأولى من مخصصات الجمعيات الاستهلاكية، وذلك في ضوء أرصدة الجرد الفعلي للمخزون السلعي لصندوق موازنة الأسعار، في 31 ديسمبر الماضي.

ونبه بأن البدء في إجراءات الحجز والصرف يتم حسب الدورة المستندية للصندوق، مع ضرورة مراعاة إدارة التجارة الداخلية بتواريخ الحجز والاستلام وبأسعار البيع المحددة بقرار الوزير رقم 7 لعام 2018.

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