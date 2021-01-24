عودة العمل بالمخزن الرئيسي في ميناء السدرة النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 10:38 صباحا
المخزن الرئيسي بميناء السدرة النفطي. (شركة الواحة للنفط)

أكدت شركة الواحة للنفط، اليوم الأحد، أن المخزن الرئيسي بميناء السدرة النفطي عاد إلى العمل، مشيرة إلى أن المخزن يعد مرفقا خدميا يوفر مستلزمات العمل من قطع الغيار والمواد الكيميائية وغيرها.

وقالت الشركة إن إعادة المخزن للعمل جاء «علي الرغم من التخريب الذي تعرض له سابقا»، لافتة إلى جهود العاملين بالمخزن في المساهمة بشكل كبير في عودة العمل والتغلب علي نقص الإمكانات والقيام بأعمال صيانة بجهود ذاتية.

وأضافت أن هذه الجهود «ساهمت في عودة المخزن وترتيب المواد بطريقة علمية للحفاظ عليها من التلف ولأداء مهامه ومساندته للأقسام المختلفة»، مؤكدة أنها تسعى إلى تطوير المرافق الخدمية والإنتاجية بكافة المواقع ولضمان استمرار العمليات بميناء السدرة النفطي.

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