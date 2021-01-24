34 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الزاوية

طبيبة في برج الأمل ببنغازي تطالع أشعة أحد المرضى، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالزاوية، الأحد، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت إدارة فرق الرصد عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن مختبر صحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالزاوية تسلم 88 عينة مسحة أنفية للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين إيجابية 34 عينة، وسلبية 54 عينة، إضافة إلى شفاء 18 حالة من الفيروس في الزاوية المركز.

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وتوزعت الحالات الـ34 الموجبة بواقع 14 حالة جديدة من الزاوية المركز، وعشر حالات مخالطة من الزاوية المركز، وعشر حالات جديدة من الزاوية الغرب.