تحالف القوى الوطنية يحدد 4 عوامل لإنجاح الحوار الليبي بمساراته المتعددة

أعضاء بمجلسي الدولة والنواب خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع بوزنيقة، 23 يناير 2021. (الإنترنت)

دعا تحالف القوى الوطنية كل الأطراف الليبية إلى ضرورة العمل على إنجاح الحوار الليبي بمساراته المتعددة، وضمان تطبيق خارطة الطريق المتوافق عليها للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.

وحدد التحالف في بيان، أربعة محددات لتحقيق هذا الغرض يتمثل أولها في الاتفاق على قاعدة دستورية للمرحلة القادمة قبل الانتهاء من مهلة الستين يومًا التي بدأت في 21 ديسمبر الماضي، ومن ثم العمل على إصدار قانون انتخابات «عادل» بنظام القوائم.

فيما يتمثل ثاني المحددات في اختيار مجلس رئاسي ورئيس حكومة كـ«فريق متجانس» لضمان نجاحهم في تطبيق خارطة الطريق، وتنفيذ برنامج عمل «واضح يضع أسس بناء الدولة ويتناول المعوقات التي تحول دون ذلك، ويوفر الضمانات الضرورية كافة لإنجاح العملية الانتخابية والقبول بنتائجها ومنها الأمنية والتقنية والقانونية والسياسية».

- تشكيل فرق عمل مصغرة لاتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية

أما المحدد الثالث، فيتمثل في «العمل على تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في المسار الأمني والعسكري في المُدد التي تم تحديدها دون تأجيل»، فيما يمثل «تذليل المعوقات كافة التي تؤخر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المسار الاقتصادي» العامل الرابع.

وعبر التحالف عن أمل في أن تتوج جولة الحوار السياسي بداية الشهر القادم، بـ«اختيار فريق يملك الإرادة والمعرفة والقدرة على قيادة الدولة والخروج بنا من هذا النفق».

واتفق وفدا مجلسي الدولة والنواب في ختام جولة جديدة من الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية.

وستقوم فرق العمل، بتصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، وتلقي نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين.