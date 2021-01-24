مكافحة «كورونا» بـ«الموقتة»: تطبيق غرامات مالية حال عدم ارتداء الكمامات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 12:00 صباحا
اجتماع اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا برئاسة الناظوري. الأربعاء 16 ديسمبر 2020. (المركز الإعلامي لرئاسة القوات المسلحة)

قررت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا المستجد» التابعة للحكومة الموقتة، السبت، بدء تنفيذ غرامات مالية على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية حال عدم تقيدهم بارتداء الكمامات، على أن يعلن حجم هذه الغرامات في وسائل الإعلام لاحقًا.

جاء ذلك خلال اجتماع تقابلي للجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، واللجنة الطبية الاستشارية برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزيري الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، والصحة الدكتور سعد عقوب بحضور رئيس اللجنة الطبية الاستشارية الدكتور الصالحين مجيد وعضوء اللجنة الدكتور عماد بوشكم، حسب بيان للمركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة التابعة لقوات القيادة العامة.

وسبق أن أعلنت أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة في مايو الماضي، تغريم المحال التجارية المخالفة التعليمات الوقائية من فيروس «كورونا المستجد» ألفي دينار ليبي.

وفي نفس الاجتماع، أصدرت اللجنة الاستشارية أربع توصيات للحد من انتشار الفيروس شملت إغلاق كامل لمدة أسبوعين لصالات المناسبات والمقاهي، وتطبيق خاصية توصبل الوجبات بالنسبة للمطاعم مع التأكيد على عدم فتحها للزبائن، إضافة إلى استمرار الأنشطة الرياضية شريطة عدم حضور المشجعين، وكذلك استمرار فتح المساجد بشرط الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات.

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