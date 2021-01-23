«مليتة» تعلن رفع معدلات الإنتاج اليومية بحقل أبو الطفل 1500 برميل

حقل أبوالطفل, (شركة مليته للنفط)

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، رفع معدلات الإنتاج اليومية بحقل أبوالطفل بمقدار 1500 برميل يوميًّا.

يأتي ذلك نتيجة تكاتف الجهود والتعاون بين المختصين من إدارة الإنتاج وإدارة المكامن، وإدارة الحفر، وصيانة الآبار وإدارة الحقل، وفقًا لبيان الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

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ووفق البيان تم بنجاح استكمال عمليات عزل الطبقات المنتجة للمياه، وعمليات إزالة الشمع، والترسبات الكلسية لبعض الآبار.

فيما وجه رئيس لجنة إدارة المشغل وأعضاء لجنة إدارة المشغل، محمد بن شتوان، الشكر لكل مستخدمي حقل أبوالطفل على المجهودات المبذولة في رفع معدلات الإنتاج مع مراعاة قواعد السلامة والمحافظة على الأصول.