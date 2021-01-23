إنقاذ 81 مهاجرا غير شرعي وإنزالهم بالقاعدة البحرية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 04:54 مساء
جانب من عملية إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين. (رئاسة اركان القوات البحرية)

أعلنت القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم السبت، أنه تم إنقاذ ما يقرب من 81 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة وإنزالهم في القاعدة البحرية بطرابلس.

وأوضحت أن عملية الإنقاذ كانت تحمل رقم 6/21، وتمت بواسطة الزورق  المطاطي «فزان»، وفقًا لبيان الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشارت إلى أنه تم تقديم المساعدات الإنسانية، والطبية، وتسليمهم إلى شرطة الهجرة غير الشرعية، فيما تعرض أحد أفراد الطاقم إلى حادث خلال عملية الإنقاذ؛ ولكن تم إسعافه وهو بحالة ممتازة.

جانب من عملية إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين. (رئاسة اركان القوات البحرية)
جانب من عملية إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين. (رئاسة اركان القوات البحرية)
جانب من عملية إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين. (رئاسة اركان القوات البحرية)
جانب من عملية إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين. (رئاسة اركان القوات البحرية)
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