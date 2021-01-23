«الأرصاد» يحذر من الرياح على ساحل الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 02:53 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح نشطة شمالية غربية اليوم السبت على ساحل مدينة الخمس، وجنوبية غربية صباح غد الأحد على ساحل الجبل الأخضر، تصل سرعتها إلى 25 عقدة. وأوضح أن بداية التحذير من التاسعة بالتوقيت العالمي صباح اليوم السبت إلى الثانية عشرة غدا الأحد.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها ما بين 5 و20 عقدة تصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل الخمس.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.25متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة، والرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية سرعتها ما بين 5 و20 عقدة تصل صباح غد الأحد إلى 25 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.00متر، يصل إلى 1.50 متر على ساحل بنغازي والجبل الأخضر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، بينما يكون قليل الاضطراب على بنغازي والجبل الأخضر.
- درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة، والرؤيـة جيدة.

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