حملة في شوارع البيضاء للقضاء على الحيوانات المهملة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 01:07 مساء
مواشي مهملة في شوارع البيضاء. (المجلس البلدي)

أعلن المجلس البلدي البيضاء القيام بحملة صباح اليوم السبت في شوارع المدينة للتأكد من القضاء على ظاهرة الحيوانات المهملة داخل نطاق البلدية.

الحملة جاءت تنفيذا لقرار رئيس المجلس التسييري علي حسين بشأن القضاء على ظاهرة الحيوانات «السائبة»، حسب بيان صادر عن المجلس، مشيرا إلى ملاحظة عناصر الحملة اختفاء هذه الظاهرة في أغلب شوارع المدينة باستثناء مجموعة لا تتجاوز 20 رأسا، تم حجزها في إحدى الحظائر المُعدة لهذا الغرض تحت حراسة رجال الأمن.

ونوه بأن مقر حجز الحيوانات المهملة تابع لشركة الخدمات العامة بالجبل الأخضر، مؤكدا أن اللجنة حددت مبلغ مئة دينار للرأس الواحدة، ويدفع هذا المبلغ مقابل خدمات لليوم الواحد.

وأضاف المجلس: «وفي حال مرور أسبوع على احتجاز المواشي السائبة والمهملة دون حضور مُلاك المواشي المحتجزة تتم مصادرتها»، لافتا إلى على عدم الاعتراف بأي تسوية عرفية مع أصحاب المواشي المهملة بعد المصادرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرابعة من نوعها.. حالة وفاة بعد الإصابة بـ«كورونا» للمرة الثانية
دولى
صفقة إماراتية بـ23 مليار دولار لشراء طائرات «إف-35» الأميركية
عربى
بايدن: الوباء سيسفر عن أكثر من 600 ألف وفاة في الولايات المتحدة
دولى
«يونسيف» تتعهد بإبرام اتفاقية مع بلدية سوق الجمعة ومراقبة التعليم
ليبيا
جونسون: فيروس «كورونا» المتحور في بريطانيا أكثر فتكا
دولى
السفارة الأميركية: بايدن أنهى قيود السفر المفروضة على الليبيين لدخول الولايات ...
ليبيا
بينهم 7 أفراد من عائلة واحدة.. تأبين 14 من ضحايا المقابر الجماعية بترهونة في ...
ليبيا
وفاة زوجة الأمير الحسن الرضا السنوسي ولي العهد خلال الحكم الملكي في ليبيا
ليبيا
إصابة زيدان بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
رفع الحظر وسياسة الاحتواء.. أبرز أولويات بايدن تجاه ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: حكومة موحدة منتظرة ومخاوف من «المعرقلين»
ليبيا
ليبيا تستعيد حق التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفاؤل علمي حول قدرة «لقاحات كورونا» في صد السلالات الجديدة