حملة في شوارع البيضاء للقضاء على الحيوانات المهملة

مواشي مهملة في شوارع البيضاء. (المجلس البلدي)

أعلن المجلس البلدي البيضاء القيام بحملة صباح اليوم السبت في شوارع المدينة للتأكد من القضاء على ظاهرة الحيوانات المهملة داخل نطاق البلدية.



الحملة جاءت تنفيذا لقرار رئيس المجلس التسييري علي حسين بشأن القضاء على ظاهرة الحيوانات «السائبة»، حسب بيان صادر عن المجلس، مشيرا إلى ملاحظة عناصر الحملة اختفاء هذه الظاهرة في أغلب شوارع المدينة باستثناء مجموعة لا تتجاوز 20 رأسا، تم حجزها في إحدى الحظائر المُعدة لهذا الغرض تحت حراسة رجال الأمن.

ونوه بأن مقر حجز الحيوانات المهملة تابع لشركة الخدمات العامة بالجبل الأخضر، مؤكدا أن اللجنة حددت مبلغ مئة دينار للرأس الواحدة، ويدفع هذا المبلغ مقابل خدمات لليوم الواحد.



وأضاف المجلس: «وفي حال مرور أسبوع على احتجاز المواشي السائبة والمهملة دون حضور مُلاك المواشي المحتجزة تتم مصادرتها»، لافتا إلى على عدم الاعتراف بأي تسوية عرفية مع أصحاب المواشي المهملة بعد المصادرة.