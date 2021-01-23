لجنة الحوار الليبي تستأنف اجتماعاتها في المغرب لإعداد نماذج الترشح للمرحلة الانتقالية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 10:27 صباحا
وفدا مجلسي «النواب» و«الدولة» خلال اجتماع بوزنيقة، جنوب العاصمة المغربية الرباط، 2 أكتوبر 2020. (أرشيفية: أف ب)

قال عضو لجنة الحوار الليبي المشكلة من 26 عضوا من مجلسي النواب والأعلى للدولة عبد القادر حويلي، إن اللجنة تستأنف اليوم السبت اجتماعاتها في ضاحية بوزنيقة بالرباط بالمملكة المغربية لتشكيل لجنة فرعية لإعداد نمادج الترشح للمناصب في المرحلة الانتقالية واستقبال السير الذاتية من المرشحين وفرزها.

وأشار حويلي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى إقرار مخرجات اجتماعي بوزنيقة الأول والثاني بخصوص التوزيع الجغرافي للمناصب والمعايير وآليات تولي المناصب السيادية وهي: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس الرقابة الادارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للإنتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

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وأضاف أن نتائج الاجتماعات ستعرض على مجلسي النواب والدولة للاعتماد النهائي والبدأ في التنفيذ، على ان ينتهي هذا التنفيذ بعد الإختيار النهائي لبقية السلطة التنفيذية في جنيف بداية فبراير المقبل.

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