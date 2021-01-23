«الأرصاد»: طقس مستقر على غالب المناطق ونشاط للرياح على بعض السواحل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 10:09 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر على غالب المناطق اليوم السبت، مع نشاط نسبي للرياح على بعض المناطق الساحلية.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- الطقس مشمس إلى غائم جزئيا.
- الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية.
- درجات الحرارة القصوى ما بين 16- 22 درجة، وتصل على أبونجيم إلى 24 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:
- الطقس غائم جزئيا.
- الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية.
- درجات الحرارة القصوى مابين 16 و22 درجة، ولا تتجاوز 14 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- الطقس مشمس على غالب المناطق.
- الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى ما بين 17 و22 درجة.

الكفرة - السرير - تازربو:
- الطقس مشمس على غالب المناطق.
- الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى ما بين 18 و20 درجة.

جدول بأحوال الطقس على عدد من المدن الليبية ليوم السبت 23 يناير 2021. (المركز الوطني للأرصاد)
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