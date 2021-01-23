«الأرصاد»: طقس مستقر على غالب المناطق ونشاط للرياح على بعض السواحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر على غالب المناطق اليوم السبت، مع نشاط نسبي للرياح على بعض المناطق الساحلية.



رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- الطقس مشمس إلى غائم جزئيا.

- الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية.

- درجات الحرارة القصوى ما بين 16- 22 درجة، وتصل على أبونجيم إلى 24 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.



الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:

- الطقس غائم جزئيا.

- الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية.

- درجات الحرارة القصوى مابين 16 و22 درجة، ولا تتجاوز 14 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.



الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

- الطقس مشمس على غالب المناطق.

- الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى ما بين 17 و22 درجة.

الكفرة - السرير - تازربو:

- الطقس مشمس على غالب المناطق.

- الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى ما بين 18 و20 درجة.

جدول بأحوال الطقس على عدد من المدن الليبية ليوم السبت 23 يناير 2021. (المركز الوطني للأرصاد)