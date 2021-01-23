مشاورات بين «ناتو» وتركيا حول ليبيا قبيل اجتماع أوروبي حاسم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 12:39 صباحا
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرج عقب محادثات مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في بروكسل 22 يناير 2021. (موقع ناتو)

عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرج خلال محادثات مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن قلقه من الوضع في ليبيا وهي القضية التي كانت محور مناقشات الطرفين إلى جانب التطورات في شرق البحر المتوسط .

وأكد ستولتنبرج خلال لقاءه أوغلو الجمعة في مقر الحلف ببروكسل على موقف «ناتو» الراسخ بأن «الحلف لا يزال ملتزمًا بتقديم المشورة في مجال بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية ومراعاة الظروف السياسية والأمنية في ليبيا» وذلك وفق بيان لحلف الأطلسي نشر عبر موقعه الرسمي. كما رحب بتواصل المحادثات التي تأتي بوساطة حلف الناتو بين تركيا واليونان حول آلية إنهاء النزاعات العسكرية في شرق البحر المتوسط.

وتأتي المحادثات التركية مع قادة الدول الأوروبية في وقت يستعدون لفرض عقوبات جديدة على أنقرة، لاستمرارها في عمليات التنقيب عن الغاز الأحادية الجانب في المنطقة القبرصية الاقتصادية الخالصة. ويرتقب أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أسماء عدة خلال اجتماع وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي في 25 يناير.

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وإلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، التقى الوزير التركي وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل ونظيرته البلجيكية صوفي فيلمس ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، حيث عرضوا على موفد الرئيس طيب رجب اردوغان شروطهم لتطبيع العلاقات مع تركيا ولتبليغه رفضهم غض الطرف عن سلوك أنقرة «العدائي».

وأعلن الوزير التركي قبل لقائه بوريل «الرئيس أردوغان دعا شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى زيارة تركيا وجئت للتحضير لهذه الزيارة». وأضاف «آمل أن تكون لقاءاتي مثمرة».

وتشوب العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي توترا بسبب عدة ملفات على رأسها تورط أنقرة في التدخل بالأسلحة والمرتزقة في ليبيا و النزاع مع اليونان وقبرص والخلاف مع باريس والتحركات العسكرية العدائية في شرق المتوسط.

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