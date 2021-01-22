بالصور.. جولة حوار جديدة بين وفدي «النواب» و«الدولة» في بوزنيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يناير 2021, 11:35 مساء
المشاركون في اجتماع وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة المغربية، 22 يناير 2021. (الإنترنت)

انطلقت مساء اليوم الجمعة بمدينة بوزنيقة المغربية، جولة جديدة من الحوار السياسي بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، وفقما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.

وتتواصل في جولة بوزنيقة المشاورات حول المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات، وهو الحوار الذي كان قد انطلق في المدينة المغربية خلال سبتمبر الماضي في جولة أولى، ثم جولة ثانية في أكتوبر، ولقاء جمع الطرفين بمدينة طنجة خلال بداية شهر ديسمبر، كما أن المغرب تمكن من استضافة لقاء تذويب الخلافات بين أعضاء الوفدين الليبيين.

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يأتي اجتماع بوزنيقة الجديد والمعروف بـ«13+13» بعد أن وافق المشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار سلطة تنفيذية موحدة جديدة تمثل جميع مناطق البلاد، قبل الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

كما اتفق أعضاء اللجنة الدستورية يوم الثلاثاء على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب العام 2018 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط.

المشاركون في اجتماع وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة المغربية، 22 يناير 2021. (الإنترنت)
المشاركون في اجتماع وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة المغربية، 22 يناير 2021. (الإنترنت)
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