البعثة الأممية تعلن فتح باب الترشح للسلطة التنفيذية للفترة التحضيرية

شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فتح باب الترشح، ابتداءً من اليوم الخميس 21، ولغاية يوم الخميس 28 يناير الجاري، لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية التي ستنتهي بالانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021.

وقالت البعثة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت إنه «يتم الترشح والاختيار حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير 2021»، ونشرت متطلبات عملية الترشح للسلطة التنفيذية، إضافة إلى النماذج المطلوبة بها.

النماذج المطلوبة للترشح للسلطة التنفيذية:

- ورقة إرشادية

- نموذج للسيرة الذاتية الخاصة بالمرشح

- نموذج ترشح لعضوية المجلس الرئاسي

- نموذج ترشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية

- نموذج ترشح قائمة

- نموذج تزكية قائمة مرشحين

- آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة الموافق عليها من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي

- خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل

- الباب الخاص بشروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية

- الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة

كما توضح الورقة الإرشادية والنماذج إجراءات تقديم الطلبات.

وحددت البعثة شروط وآليات الترشح للسلطة التنفيذية:

أولاً: الترشح لعضوية المجلس الرئاسي

يتعين على من يرغب في الترشح لعضوية المجلس الرئاسي توفير تزكيتين من قبل أعضاء المجمع الانتخابي الذي ينتمي إليه المرشح بغض النظر عن عدد الأعضاء المنتمين لذلك المجمع الانتخابي.

ثانياً: الترشح لمنصب رئاسة الحكومة

وبالمثل يتعين على من يرغب في الترشح لرئاسة الحكومة توفير تزكيتين على الأقل من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (دون شرط أن تكون التزكيتان من مجمع انتخابي/ إقليم معين).

ثالثاً: شروط عامة

- يتعين على الراغبين بالترشح للسلطة التنفيذية الموحدة إرسال نسخ إلكترونية لنموذج الترشح ونموذج السيرة الذاتية، بالإضافة إلى وثيقة إثبات هوية (جواز سفر)، وذلك على البريد الإلكتروني (lpdf.nominations@undp.org(link sends e-mail) في موعد أقصاه منتصف ليل 28 يناير 2021 بتوقيت ليبيا.

- تستمر عملية الترشح لمناصب رئاسة الحكومة الموحدة وأعضاء المجلس الرئاسي لفترة محددة. إذ يتوجب على كل الراغبين بالترشح لرئاسة الحكومة ملء نموذج الترشح الخاص بذلك والراغبين بالترشح لعضوية المجلس الرئاسي ملء نموذج خاص آخر، بالإضافة إلى نموذج السيرة الذاتية الموحدة لكل المرشحين.

- لا يحق لأي عضو من أعضاء الملتقى تقديم أكثر من تزكية واحدة لمرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي وتزكية واحدة لمرشح واحد لرئاسة الحكومة.

- يجب أن تدرج كل التزكيات للراغبين بالترشح لعضوية المجلس الرئاسي أو رئاسة الحكومة في نموذج الترشح.