اختتام امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 21 يناير 2021, 09:30 مساء
إحدى لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية في بني وليد. (الإنترنت)

اختتم طلاب الشهادة الثانوية بمدينة بني وليد، اليوم الخميس، امتحانات الدور الثاني، حسب الجداول المعلنة من قبل لجنة الامتحانات المركزية بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني.

وقال مدير مكتب الإعلام والتواصل بمراقبة التعليم بني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط» إن امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية في بني وليد «سارت على ما يرام لمدة أسبوعين بدون حدوث أي خروقات أو مشاكل أو ظهور حالات إصابات بفيروس كورونا المستجد».

وأضاف صالح أن عدد من اللجان وفرت بعض التجهيزات اللازمة لاستمرار الامتحانات مثل الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلبة.

وذكر صالح أن عدد اللجان التي أقيمت فيها امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية في بني وليد هذا العام أربعة لجان هي: مدرسة 17 فبراير، لجنة المردوم، لجنة تينيناي وكلية التقنية الإلكترونية بني وليد للبنات.

إحدى لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية في بني وليد. (الإنترنت)
إحدى لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية في بني وليد. (الإنترنت)
إحدى لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية في بني وليد. (الإنترنت)
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