الإعلامي الليبي محمود شمام يعلن إصابته بـ«كورونا»

الإعلامي الليبي محمود شمام. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن الإعلامي الليبي، محمود شمام إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكتب شمام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الخميس إدراجا، جاء فيه: «دخلت العزل الصحي بعد إصابتي منذ أربعة أيام بـ«كوفيد 19».. الحمد لله على كل شيء».