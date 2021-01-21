الإعلامي الليبي محمود شمام يعلن إصابته بـ«كورونا»

أعلن الإعلامي الليبي، محمود شمام إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وكتب شمام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الخميس إدراجا، جاء فيه: «دخلت العزل الصحي بعد إصابتي منذ أربعة أيام بـ«كوفيد 19».. الحمد لله على كل شيء».
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