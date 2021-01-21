بالصور.. آثار الحريق والانفجار الذي وقع بمقر الأكاديمية البحرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 06:03 مساء
الأضرار الناجمة عن الانفجار الذي وقع بمخزن الأكاديمية البحرية في جنزور غرب طرابلس. (أكاديمية الدراسات البحرية)

نشرت أكاديمية الدراسات البحرية صورة لمكان الحريق والانفجار الذي قالت إنه وقع بمخزن الأكاديمية، والذي أدى إلى وفاة آمر الأكاديمية العميد أحمد أيوب، وآمر الكلية العميد سالم أبو صلاح وإصابة المقدم ربيع إدريس، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأعلنت أكاديمية الدراسات البحرية، ليل الثلاثاء، وقوع انفجار هز مقرها، إثر اندلاع حريق في أحد مخازن الذخيرة القديمة في الأكاديمية، وفق ما أعلنه الناطق باسم القوات البحرية.

وأضاف الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، أن انفجار مخزن الذخيرة بمقر أكاديمية الدراسات البحرية وقع إثر حريق نشب بمقر نازحي تاورغاء المجاور للأكاديمية.

ونعى كل من المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتونس وفرنسا وإيطاليا ضحايا الحادث.

الأضرار الناجمة عن الانفجار الذي وقع بمخزن الأكاديمية البحرية في جنزور غرب طرابلس. (أكاديمية الدراسات البحرية)
الأضرار الناجمة عن الانفجار الذي وقع بمخزن الأكاديمية البحرية في جنزور غرب طرابلس. (أكاديمية الدراسات البحرية)
الأضرار الناجمة عن الانفجار الذي وقع بمخزن الأكاديمية البحرية في جنزور غرب طرابلس. (أكاديمية الدراسات البحرية)
الأضرار الناجمة عن الانفجار الذي وقع بمخزن الأكاديمية البحرية في جنزور غرب طرابلس. (أكاديمية الدراسات البحرية)
الأضرار الناجمة عن الانفجار الذي وقع بمخزن الأكاديمية البحرية في جنزور غرب طرابلس. (أكاديمية الدراسات البحرية)
الأضرار الناجمة عن الانفجار الذي وقع بمخزن الأكاديمية البحرية في جنزور غرب طرابلس. (أكاديمية الدراسات البحرية)
الأضرار الناجمة عن الانفجار الذي وقع بمخزن الأكاديمية البحرية في جنزور غرب طرابلس. (أكاديمية الدراسات البحرية)
الأضرار الناجمة عن الانفجار الذي وقع بمخزن الأكاديمية البحرية في جنزور غرب طرابلس. (أكاديمية الدراسات البحرية)
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