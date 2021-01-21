مجلس المصالحة بغريان يعلن استعداده لتبادل محتجزين مع المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 02:03 مساء
محتجزون برفقة ذويهم بعد عملية تبادل بين قوات حكومة الوفاق والقيادة العامة، 25 ديسمبر 2020، (تويتر)

أعلن مجلس المصالحة الاجتماعية بغريان استعداده لتبادل محتجزين مع المنطقة الشرقية، مطالبا بالإسراع لإيجاد آلية لإتمام هذه العملية وفق القوائم المقدمة بين الطرفين.

وقال رئيس المجلس، حسن الهري، إن أهالي غريان «عاملوهم كضيوف»، مطمئنا الجميع أنهم «في أحسن حال وبصحة جيدة»، وتابع: «هذا دليل قاطع على أن أهلكم في غريان ليسوا قتلة، كما حاول المغرضون إلصاق هذه التهمة بنا»، حسب بيان على صفحة المجلس البلدي غريان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وفي 25 ديسمبر الماضي، جرت عملية تبادل محتجزين في منطقة الشويرف (غرب البلاد)، حيث أطلق 33 محتجزًا من قوات القيادة العامة مقابل 15 من قوات الوفاق ينحدر أغلبهم من مدن الزاوية وصبراتة وطرابلس وصرمان وتاجوراء، بإشراف عدد من القادة الميدانيين وحكماء وأعيان من الزاوية وصبراتة والزنتان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتسلم الحقيبة النووية وسط إجراءات استثنائية للمرة الأولى في تاريخ أميركا
دولى
رئيس باكستان يدعو إلى خطوات لتحسين العلاقات التجارية مع ليبيا
ليبيا
بايدن يصدر أوامر تنفيذية من بينها رفع حظر السفر عن عدد من الدول ذات الأغلبية ...
دولى
بايدن يتعهد بهزم نظرية «تفوق العرق الأبيض» و«الإرهاب الداخلي» في أول خطاب له ...
دولى
مجلة «فوغ» تصدر نسخة جديدة من عددها حول كامالا هاريس بعد تعرضها لانتقادات
دولى
13.14 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي و 9.34 مليار قيمة العجز في 2020
ليبيا
المؤرخ ستورا يقترح على ماكرون تشكيل لجنة «ذاكرة وحقيقة» في إطار المصالحة ...
دولى
«تعليم الوفاق»: إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل اعتبارا من السبت وتأجيل ...
ليبيا
«المركزي»: مؤسسة النفط مستمرة في حجب إيراداتها
ليبيا
الإليزيه: فرنسا تستبعد تقديم «اعتذارات» عن حرب الجزائر لكنها تنوي القيام «بخطوات...
دولى
«الرئاسي» ينعى ضحايا الانفجار في مقر الأكاديمية البحرية
ليبيا
إنتاج 760 مليون قدم مكعب غاز يوميا من منصتين بحقل بحر السلام بحلول 2024
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وصفات صحية مفيدة بالزنجبيل