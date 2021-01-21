انتشال 10 جثث مجهولة الهوية بمقابر جماعية في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 01:44 مساء
عملية انتشال جثامين من إحدى المقابر الجماعية في ترهونة. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، الخميس، انتشال عشر جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بالمواقع «S2 وE1» بمشروع الربط بمدينة ترهونة.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن اللجنة المشكلة من فريق التحقيق ومسرح الجريمة التابع لجهاز المباحث الجنائية، وهيئة البحث والتعرف على المفقودين، والطب الشرعي طرابلس والمكلفة بفتح المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، انتشلت الجثث العشر بكامل هيئتها، حيث تبين وجود ثلاث منها معصوبي الأعين ومكبلة الأيادي.

- التعرف على هوية شقيقتين من بين الجثامين المكتشفة بمقابر جماعية في ترهونة

والأربعاء، أكدت وزارة العدل في حكومة الوفاق التعرف على هوية شقيقتين من بين الجثامين المكتشفة بمقابر جماعية في مدينة ترهونة، من قبل شقيقاتهن خلال زيارتهن معرض المتعلقات الشخصية للضحايا بإدارة الطب الشرعي.

ودشنت اللجنة المكلفة من وزارة العدل للإشراف على فتح المقابر الجماعية بمدينة ترهونة قبل أكثر من أسبوع، معرضًا للمتعلقات الشخصية التي عثر عليها بجثامين الضحايا لمساعدة ذويهم من أجل التعرف عليهم.

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