طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وزليتن

إخصائي تحاليل خلال عمله على عينات خاصة بفيروس «كورونا». (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 622 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، أمس الأربعاء، منها 314 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة بـ74 حالة، ثم 31 حالة في زليتن، و18 حالة في كل من غريان والمنشية الجميل وسواني بن آدم، و17 حالة في جنزور، و15 حالة في الجميل، وعشر حالات في كل من الزاوية الغرب وسرت وسبها، وثماني حالات في كل من المعمورة والعجيلات، وسبع حالات في الخمس، وخمس حالات في كل من بني وليد وأجدابيا وزلطن، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى أربع حالات في كل من طبرق والسائح والقرة بوللي، وثلاث حالات في كل من قصر الأخيار وأم الأرانب وتراغن والجفارة، وحالتين في كل من نالوت والزهراء وقصر بن غشير والعزيزية والجفرة ويفرن وبنت بية والغريفة والقلعة، وحالة واحدة في كل من جادو والرحيبات والبوانيس وسوق الخميس امسيحل والكفرة ومسلاتة وككلة.

وتماثل للشفاء 979 مصابا، منهم 851 حالة في طرابلس، و12 حالة في نالوت، وثماني حالات في ظاهر الجبل، و20 حالة في سبها، وحالتان في أجدابيا، و74 حالة في مصراتة، و12 حالة في زليتن، في حين توفي مصاب واحد في ظاهر الجبل.