«مكافحة الأمراض»: 622 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 979 حالة

عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 979 مصابا، في حين توفيت حالة واحدة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتسلم المركز 3137 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1034 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 800 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 157 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 82 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 112 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 30 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 104 عينات.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني طبرق تسع عينات، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 116 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 45 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 22 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 188 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 272 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة عينتين، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة ثلاث عينات، ومختبر مركز مصراتة الطبي 161 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 111 ألفا و746 حالة، منها 20 ألفا و121 نشطة، و89 ألفا و909 متعافين، ووفاة 1716 آخرين منذ بدء انتشار الوباء بالبلاد في مارس الماضي.