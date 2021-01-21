رئيس باكستان يدعو إلى خطوات لتحسين العلاقات التجارية مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 01:07 صباحا
الرئيس الباكستاني عارف علوي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس الباكستاني عارف علوي الأربعاء إن بلاده تقدر علاقاتها الوثيقة والأخوية مع ليبيا وتريد تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. 

هذه التصريحات جاءت خلال حديث علوي مع سفير باكستان المعين لدى ليبيا رشاد جافيد حثه على اتخاذ خطوات لتحسين العلاقات التجارية مع ليبيا حسب ما ذكرت وكالة انباء باكساتن الرسمية. ورحب عارف علوي بوقف الأعمال العدائية في ليبيا قائلا إن باكستان تقف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه من أجل السلام والازدهار. 

يشار ان الهند ترأس لجنة العقوبات الدولية الخاصة في ليبيا وأعرب مندوبها لدى المنظمة الأممية تي تيرومورتي، يوم الاثنين الماضي، عن تفهمه لموقف طرابلس من مساعي بعض الدول التصرف في الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج وأكد انه «حسب القرارت الأممية، لا يحق لأي دولة التصرف في الأموال المجمدة دون الرجوع للجنة العقوبات والحكومة الليبية».

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