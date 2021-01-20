السفارة الفرنسية تقدم تعازيها في ضحايا انفجار الأكاديمية البحرية بجنزور

شعار السفارة الفرنسية في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

قدمت سفارة فرنسا في ليبيا, اليوم الأربعاء، تعازيها في ضحايا الانفجار الذي وقع في الأكاديمية البحرية بجنزور غرب العاصمة طرابلس الليلة الماضية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين جراء الحادث.

وقالت السفارة، في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر»: «لقد علمنا ببالغ الحزن خبر الحادث المميت الذي وقع ليلة أمس في الأكاديمية البحرية في جنزور. وتتقدم فرنسا بأحر التعازي والمواساة للأسر وأقارب الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين».

وأسفر الانفجار بمقر الأكاديمية البحرية في جنزور عن وفاة آمرها «العميد ب» أحمد أيوب، وآمر الكلية البحرية «العميد ب» سالم أبوصلاح جراء الحادث، وفق ما أعلنته الأكاديمية.

وأفاد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر اندلاع حريق في مقر نازحي تاورغاء المجاور للأكاديمية.

ونعى كل من المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارة إيطاليا ضحايا الحادث.