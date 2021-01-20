ضبط ليبي بحوزته 3500 قرص مخدر في طرابلس

الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الأربعاء، القبض على شخص ليبي بحوزته 3500 قرص مخدر بمنطقة قرقارش في مدينة طرابلس، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة «تمكن مكتب التحريات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط شخص ليبي الجنسية مقيم بمنطقة قرقارش بطرابلس يمتهن ترويج الأقراص المخدرة وبكميات كبيرة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية تقدر بحوالي 3500 قرص من نوع XTC».

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.