«كهرباء الموقتة»: تعليمات بحل اختناقات الشبكة الكهربائية في بنغازي

فخري المسماري يجتمع مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، والمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، 20 يناير 2021. (كهرباء الموقتة)

أصدر رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة الدكتور فخري المسماري، الأربعاء، تعلميات إلى المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المكلف المهندس صلاح العبار، بضرورة حل جميع اختناقات الشبكة الكهربائية داخل بلدية بنغازي.



جاء ذلك في اجتماع عقده المسماري بمكتبه بدايون رئاسة الهيئة في مدينة بنغازي، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، وبحضور المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المكلف المهندس صلاح العبار، حيث بحث أوضاع الشبكة الكهربائية في البلدية، حسب بيان منشور على صفحة الهيئة بموقع «فيسبوك».

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كما أصدر المسماري تعليمات بضرورة استكمال جميع مشاريع الكهرباء المشتركة بين الشركة العامة للكهرباء والمجلس التسييري لبلدية بنغازي «من أجل الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن».



عراقيل تواجه الشبكة الكهربائية في بنغازي

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة، إن الاجتماع ناقش أوضاع الشبكة الكهربائية داخل بلدية بنغازي من حيث المشكلات والعراقيل وآلية وضع الحلول لها، إضافة إلى بعض المواضيع المهمة والخاصة ببلدية بنغازي مثل آخر الأعمال الكهربائية المنفذة داخل البلدية، ووضع الحلول العاجلة للمتعثر منها.



وأضاف أن رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، أطلع رئيس الهيئة الدكتور فخري المسماري، على المناطق والأحياء الجديدة داخل البلدية، التي تحتاج إلى توصيل التيار الكهربائي لها.

فخري المسماري يجتمع مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، والمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، 20 يناير 2021. (كهرباء الموقتة)

فخري المسماري يجتمع مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، والمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، 20 يناير 2021. (كهرباء الموقتة)